Sozialladen Lienz: Mehr Kundschaft, aber trotzdem weniger Umsatz

Der SoLaLi (Sozialladen Lienz) begeht im Dezember sein 15-jähriges Bestehen. Seit 2010 hilfe die Einrichtung Menschen in der Region. Aktuell sieht sie sich mit steigenden Kundenzahlen konfrontiert, doch gleichzeitig sinkt der Pro-Kopf-Umsatz. Ab 2026 startet der Sozialladen ein neues Angebot mit Hauszustellungen für eingeschränkte Personen.

Lienz – Seit seiner Eröffnung am 16. Dezember 2010 erlebte der SoLaLi viele Veränderungen. Die Einrichtung in der Schweizergasse in Lienz dient heute als wichtiger Anker für Menschen in der Region. Im Laden werden Dinge des täglichen Bedarfs (Lebensmittel, Drogerieartikel) besonders billig verkauft, sodass auch Menschen mit wenig Geld dort einkaufen können. Die Waren werden entweder gespendet oder aus Spendengeldern zugekauft.

Weniger Frischware von Supermärkten

Aktuell steigen die Kundenzahlen stetig. Gleichzeitig sinkt der Pro-Kopf-Umsatz. Obfrau Eva Karré beschreibt die Situation als "schwer". Sie stellt fest, "dass nur mehr das Wesentliche gekauft werden kann." Zudem erhält der SoLaLi weniger frische Ware als früher. Supermärkte geben Überschüsse direkt an ihre Kundschaft weiter. Beispiele sind Initiativen wie Too-Good-To-Go. Diese ökologisch sinnvolle Praxis verschärft auf der anderen Seite die Lage für Sozialmärkte.

Trotz dieser Entwicklungen funktioniert der regionale Zusammenhalt gut. Mitarbeiter und zahlreiche Ehrenamtliche halten den Sozialladen täglich am Laufen. Auch Lebensmittelhändler und lokale Betriebe unterstützen den SoLaLi seit vielen Jahren verlässlich. Karré bedankt sich für die "jahrelange Zusammenarbeit herzlich". Sie betont, es sei "schön zu sehen, wie wertschätzend wir unterstützt werden."

Einkauf wird ab 2026 nach Hause geliefert

Ab 2026 erweitert der SoLaLi sein Angebot. Der Sozialladen startet eine Hauszustellung. Dieses Angebot richtet sich an Menschen, die den Weg ins Geschäft aus gesundheitlichen Gründen nicht schaffen. Geschäftsführerin Sandra Holzer erklärt: „Der Bedarf ist klar vorhanden.“ Man wolle so sicherstellen, dass auch diese Menschen weiterhin gut versorgt seien.

