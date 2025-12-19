Tauwetter vorbei
Es wird kälter, aber bringt das Christkind auch Schnee? So wird es zu Weihnachten in Tirol
Im vergangenen Jahr fielen pünktlich zum Heiligen Abend in ganz Tirol zumindest ein paar Flocken. Heuer wird es zu den Feiertagen zumindest frischer als zuletzt.
Der Dezember, der in ganz Österreich bisher viel zu warm war, stellt doch noch auf niedrigere Temperaturen um. Ein Wetterumschwung in ganz Europa bringt kältere Luft nach Tirol, besonders die Weihnachtsfeiertage werden kühler.