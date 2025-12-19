Roller ging 82 km/h

Aufgemotzter E-Scooter kollidierte in Kufstein mit Auto: 13-Jähriger verletzt

Kufstein – Ein 13-jähriger E-Scooter-Fahrer ist am Donnerstagmorgen in Kufstein bei einem Zusammenstoß mit einem Auto verletzt worden. Zu dem Vorfall kam es gegen 7.30 Uhr auf der Gemeindestraße Fischergries.

Die 45-jährige Pkw-Lenkerin war in Richtung Osten unterwegs und wollte auf einen Parkplatz einbiegen. Dabei erfasste sie den Teenager, der laut Polizei auf dem Gehsteig in die gleiche Richtung gefahren war. Der 13-Jährige, der ohne Helm unterwegs war, stürzte und wurde unbestimmten Grades verletzt.

Die Autofahrerin und Passanten leisteten Erste Hilfe. Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung von der Rettung ins Krankenhaus Kufstein gebracht. Eine Überprüfung des E-Scooters an einem Rollenprüfstand ergab eine technisch mögliche Höchstgeschwindigkeit von 82 km/h, obwohl gesetzlich nur 25 km/h erlaubt wären. (TT.com)

