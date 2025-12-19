Kitsch, Klassiker & Kontroversen: Die Lieblings-Weihnachtsfilme der TT-Redaktion

Wenn die Nächte länger und die Tage kälter werden, treibt einen die stille Zeit wieder vor das Fernsehgerät. Doch was wird in der Redaktion zur Weihnachtszeit geschaut und gestreamt? Sechs TT-RedakteurInnen verraten ihre Lieblinge zum Fest. Von herzerwärmender Nostalgie bis zum kitschigen Geheimtipp. Eine garantiert subjektive Auswahl der besten, schönsten, meistüberschätzten und heimlich geliebten Weihnachtsfilme.