Massen-Chorprojekt in Innsbruck: 200 Sängerinnen und Sänger gesucht

Der deutsch-nigerianische Musiker Mano Michael sucht, begleitet von Nadine Beiler, wieder 200 Sängerinnen und Sänger für ein großes Chorprojekt in Innsbruck. Vorkenntnisse sind nicht nötig, die erste Probe ist für 24. Jänner geplant.

Innsbruck – Für ein großes Chorprojekt in Innsbruck sucht der deutsch-nigerianische Soulsänger, Musikproduzent und „Vocal Coach“ wieder Stimmen aus Tirol: Ziel ist es, 200 leidenschaftliche Sängerinnen und Sänger zu versammeln.

Angesprochen sind demnach „alle Musikbegeisterten, Chöre, Schulen, Familien und Gruppen, die das Singen lieben, egal welchen Alters, ob mit Chorerfahrung oder Neulinge, mit oder ohne Notenkenntnisse“, heißt es von Mano Michaels Management.

Begleitet von der bekannten Tiroler Sängerin Nadine Beiler, soll das Massen-Chor-Projekt „Sing for Joy“ verschiedenste Musikrichtungen vereinen: von Gospel über Soul, Rock und Pop bis hin zu afrikanischen Musiktraditionen.

Am Endes des Projekts soll ein gemeinsamer Konzertabend samt Orchester stehen. © Büro & Management Mano Michael

Erster Workshop für 24. Jänner geplant

Der Eingangsworkshop, der erste von insgesamt acht geplanten Workshop-Terminen, ist für Samstag, den 24. Jänner 2026 angesetzt. „Im zwei- bis dreistündigen Workshop geht es nicht nur um das Einstudieren von Songs, sondern um das gegenseitige Kennenlernen, Stimmbildungsübungen und die Vermittlung von Gesangstechniken“, heißt es seitens des Managements. „Natürlich darf auch der Spaß nicht zu kurz kommen.“