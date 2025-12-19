Totalsperre als Folge: Zwei Verletzte bei Kollision in Leutasch

Leutasch – Bei einer Frontalkollision auf der Landesstraße L75 in Leutasch sind Freitagmittag zwei Autofahrer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war kurz vor 12 Uhr ein 20-jähriger Ägypter mit seinem Auto in Richtung Gießenbach unterwegs, als er mit seinem Fahrzeug ins Rutschen geriet.

Der Wagen kam auf die Gegenfahrbahn und krachte dort frontal in den entgegenkommenden Pkw eines 59-jährigen Lenkers aus Berlin. Beide Fahrer wurden bei dem Zusammenstoß unbestimmten Grades verletzt.