Ungewöhnlicher Anblick
Sonnenstrom und Beschattung in einem: Rum hat Eislaufplatz mit PV-Anlage überdacht
Die neue „aufgeständerte“ Photovoltaikanlage beim Rumer Eislaufplatz produziert nicht nur Strom – das Dach sorgt zugleich ganzjährig für Beschattung.
© MG Rum
Die Marktgemeinde Rum geht beim Betrieb ihres Eislauf- und Stocksportplatzes neue Wege: Die gesamte Anlage wurde mit 600 Quadratmeter Photovoltaik-Fläche überdacht. Das Dach produziert nicht nur Strom, sondern dient auch das ganze Jahr über als Schattenspender.