- Überblick
- Newsticker
- Tirol
expand_more
- Politik
expand_more
- Wirtschaft
expand_more
- Panorama
expand_more
- Sport
expand_more
- Leben & Freizeit
expand_more
- Kultur
expand_more
- Auto & Motor
expand_more
- Tirol live
- Podcasts
- Tourentipps
- Leserfotos
- Service
expand_more
- Mein Abo
expand_more
Straße gesperrt
Auto stürzte 50 Meter tief in die Schwarzach: Großeinsatz der Rettungskräfte im Defereggental
Am Freitag gegen 17.30 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall bei Hopfgarten in Defereggen. Ersten Informationen zufolge muss eine Person geborgen werden.
Für Sie im Bezirk Lienz unterwegs:
Catharina Oblasser
+4350403 3046
© 2025 Tiroler Tageszeitung Online - Alle Rechte vorbehalten