Straße gesperrt

Auto stürzte 50 Meter tief in die Schwarzach: Großeinsatz der Rettungskräfte im Defereggental

Am Freitag gegen 17.30 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall bei Hopfgarten in Defereggen. Ersten Informationen zufolge muss eine Person geborgen werden.

Für Sie im Bezirk Lienz unterwegs:

Catharina Oblasser

Catharina Oblasser

+4350403 3046