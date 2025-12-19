- Überblick
Großeinsetz im Defereggental
Auto stürzte rund 40 Meter im freien Fall in Fluss: Lenker ins Spital gebracht
Am Freitag gegen 17.30 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall bei Hopfgarten in Defereggen. Der 70-jährige Lenker wurde von der Bergrettung und der Feuerwehr geborgen.
