„Nicht mehr glaubwürdig“
Aufregung um Georg Dornauer: Lieber bei Kurz-Party in Wien als im Budget-Landtag
Immer am Sprung, aber wenig im Landtag: Dornauer schwänzte am Donenrstag die Tiwag-Debatte und den Budget-Beschluss für eine Weihnachtsparty von Ex-Kanzler Sebastian Kurz (VP).
© APA/Groder
Bei der Budgetsitzung des Landtags wurde Ex-SPÖ-Chef Georg Dornauer nur selten im Landtag gesehen, am Donnerstag war er dann Mittag weg. Er stimmte nicht einmal über das Budget ab, sondern feierte in Wien eine Weihnachtsparty mit Ex-Kanzler Sebastian Kurz.