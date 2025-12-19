Lenker war alkoholisiert
Auto stürzte in Namlos ab: 40-Jähriger wurde ins Krankenhaus geflogen
Namlos – Am frühen Freitagabend kam es in Namlos zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 40-Jähriger kam mit seinem Auto von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug stürzte über eine Böschung ab und überschlug sich dabei laut Polizei mehrmals.
Auf einer darunterliegenden Straße blieb der Wagen auf dem Dach liegen. Der Lenker erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Reutte geflogen.
Wie die Polizei am Abend mitteilte, verlief ein Alkoholtest bei dem 40-Jährigen positiv. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Namlos, Rettung, Notarzt und die Polizei. (TT.com)