Auto stürzte in Namlos ab: Eine Person ins Krankenhaus geflogen
Namlos – Am frühen Freitagabend kam es in Namlos zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Auto kam von der Fahrbahn ab und stürzte mehrere Meter ab. Das Fahrzeug blieb nach ersten Informationen seitlich liegen. Es habe die Gefahr bestanden, dass es noch weiter abstürze, teilte die Leitstelle Tirol auf Nachfrage mit. Das konnte aber verhindert werden.
Eine Person wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Reutte geflogen. Informationen zum Unfallhergang und ob sich noch weitere Personen im Wagen befanden, waren vorerst nicht bekannt. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Namlos, Rettung, Notarzt und die Polizei. (TT.com)