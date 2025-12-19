Kurve 12 bremste Flock: Halbzeitführung nach Fehler nicht veredelt

Tirols Skeleton-Ass Janine Flock landete beim zweiten Bewerb in Sigulda auf Rang vier. Samuel Maier kam nur auf den achten Platz.

Einen Tag nach Rang drei verpasste Janine Flock das Podium in Lettland nur knapp. Der 36-jährigen Tirolerin fehlten hinter der belgischen Siegerin Kim Meylemans (1:44,16) sowie Anna Fernstädt (TCH/+0,08) und Amelia Coltmann (GBR/+0;14) letztlich nur 17 Hundertstel auf den Sieg und drei auf das Stockerl. Dabei war Flock zur Halbzeit und bis Kurve elf im zweiten Durchgang vorne gelegen.

„Ich war zu spät dran in Kurve 12, dann ist es sich nicht mehr ausgegangen und ich bin an der Bande angeschlagen. Mir hat es die Hand aus dem Griff geschlagen, dann musste ich in Kurve 13 den Zug völlig abwürgen, um nicht zu stürzen. Damit war der Schwung weg“, erklärte Flock, die in der Gesamtwertung hinter Meyle­mans (850 Punkte) mit 809 Zählern auf Platz zwei liegt. Beachtlich auch die Leistung von Österreichs Europacup-Gesamtsiegerin des Vorjahres Julia Erlacher. Sie holte mit der drittbesten Laufzeit des zweiten Durchgangs Rang 16 (+ 0,80 Sekunden).