„Sie liebt den Skisport“
Nach schweren Stürzen und 30 Operationen: ÖSV-Ass Ortlieb lässt sich nicht aufhalten
Nach einer langen Verletzungs-Geschichte kehrte ÖSV-Ski-Ass Nina Ortlieb erfolgreich in den Ski-Weltcup zurück. Am Samstag soll der 29-Jährige im Val d’Isère der nächste Schritt gelingen.
© gepa/Klansek
Hinter Vize-Weltmeister Nina Ortlieb unzähligen Verletzungen wählte Ski-Ass Nina Ortlieb jetzt den ruhigen Weg. Am Samstag (10.30, live tt.com-Ticker) greift die Vorarlbergerin in der Abfahrt an.