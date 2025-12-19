50 Jahre SKZ Seefeld

Fast geschlossen, jetzt gefeiert: Seefeld kämpfte erfolgreich um sein Schwimmbad

Die Idee einer natürlichen Beckenform haben viele Schwimmbäder vom Olympiabad übernommen.
© Region Seefeld
Renate Perktold

Noch vor zwei Jahren hat der neu gewählte Gemeinderat die Schließung des Seefelder Schwimmbads abgewendet. Jetzt feierte das Sport- und Kongresszentrum, in dem das Bad untergebracht ist, sein 50-jähriges Bestehen. Architekt Michael Prachensky erinnert sich an den Bau des visionären Projekts.

