50 Jahre SKZ Seefeld
Fast geschlossen, jetzt gefeiert: Seefeld kämpfte erfolgreich um sein Schwimmbad
Die Idee einer natürlichen Beckenform haben viele Schwimmbäder vom Olympiabad übernommen.
© Region Seefeld
Noch vor zwei Jahren hat der neu gewählte Gemeinderat die Schließung des Seefelder Schwimmbads abgewendet. Jetzt feierte das Sport- und Kongresszentrum, in dem das Bad untergebracht ist, sein 50-jähriges Bestehen. Architekt Michael Prachensky erinnert sich an den Bau des visionären Projekts.