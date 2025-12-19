Nach Fahrerflucht auf Piste in Osttirol: Verletzter mit Heli in die Klinik geflogen

Matrei in Osttirol – Ein unbekannter Skifahrer hat am Freitagmittag im Skigebiet Goldried in Matrei in Osttirol einen 71-jährigen Wintersportler verletzt. Der Mann musste mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen werden.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 12 Uhr auf der Piste „Rote 3“. Der 71-jährige fuhr auf Skiern talwärts, als ein von links kommender Skifahrer gegen seine linke Schulter und seinen Kopf prallte. Während der Deutsche stürzte, setzte der unbekannte Unfallverursacher seine Fahrt einfach fort.