Hisbollah-Sender in Österreich abrufbar

Die Dokumentationsstelle Politischer Islam (DPI) warnt in dem am Samstag veröffentlichten Bericht "Hisbollah in Europa - Medien und Mobilisierung" vor extremistischen Inhalten des libanesischen Hisbollah-Senders "Al-Manar" im deutschsprachigen Raum. Im Gegensatz zu Deutschland können die Inhalte des Mediums in Österreich und der Schweiz empfangen werden. Der Bericht prangert etwa die Verbreitung antiwestlicher, antisemitischer und antiimperialistischer Narrative an.

"Al-Manar" steht der Hisbollah-Miliz, die vom iranischen Regime unterstützt wird und deren militärischen Flügel die EU als Terrororganisation eingestuft hat, nahe und berichtet über weltweite Entwicklungen in arabischer, englischer, spanischer und französischer Sprache. Darunter etwa auch über den Amoklauf von Graz im Juni 2025 oder den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt im deutschen Magdeburg im Dezember 2024, genauso wie über Debatten zu Verhüllungsverboten in verschiedenen Ländern.

Auf Deutsch sind die Video- und Textmeldungen von "Al-Manar" allerdings nicht verfügbar. Als Grundlagen für die Berichterstattung dienen dem DPI-Bericht zufolge neben Meldungen der französischen Nachrichtenagentur AFP, dem britischen TV-Sender Sky News und dem US-Sender CNN auch die russischen Propagandamedien Sputnik und Russia Today.

Der Bericht kritisiert außerdem auch, dass der Hisbollah-Sender ausgewählte Reden prominent und ohne Einordnung auf seiner Webseite platziert. Das gilt etwa für Ansprachen des im September 2024 durch einen israelischen Luftschlag getöteten Hisbollah-Chefs Hassan Nasrallah und des geistlichen Oberhaupts des Irans, Ayatollah Ali Khamenei. Auch ein Abschnitt unter dem Titel "Fokus auf Zionisten" findet sich dort, womit ein Israel-feindliches Weltbild vermittelt wird. Diese Inhalte tragen laut dem Bericht zur Verbreitung von Narrativen der Hisbollah, des Irans und Russlands in Europa bei.