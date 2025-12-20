16-seitiger Enthaftungsantrag

Wunsch nach Weihnachten zu Hause: Benko beantragt am Dienstag Enthaftung

Nach elf Monaten Untersuchungshaft: Verteidiger Norbert Wess (l.) hält die Inhaftierung von René Benko nicht mehr für verhältnismäßig.
© Rita Falk
Reinhard Fellner

Von Reinhard Fellner