16-seitiger Enthaftungsantrag
Wunsch nach Weihnachten zu Hause: Benko beantragt am Dienstag Enthaftung
Nach elf Monaten Untersuchungshaft: Verteidiger Norbert Wess (l.) hält die Inhaftierung von René Benko nicht mehr für verhältnismäßig.
© Rita Falk
Von Reinhard Fellner
