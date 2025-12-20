- Überblick
Kommentar
Europa, die Ukraine und viel Bauchweh
Kommentarvon Christian Jentsch
Die EU wollte Russland die Zähne zeigen und bei der Unterstützung der Ukraine Einigkeit demonstrieren. Das gelang nur teils, nicht alle wollten Deutschlands Kanzler Merz folgen.
