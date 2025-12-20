Doppel-WM am seidenen Faden: Wettlauf mit der Zeit, auch Absage steht im Raum

Weder Kunst- noch Naturbahn sind WM-tauglich. Nicht nur der Olympiaeiskanal in Innsbruck-Igls ist für die Rodler eine Baustelle, auch für die Alpinrodler gibt es am Patscherkofel noch keine Bahn. Das WM-Doppel 2027 wackelt, Verantwortliche sind jedoch optimistisch.