Die Zeit rodelt davon
Doppel-WM am seidenen Faden: Wettlauf mit der Zeit, auch Absage steht im Raum
Der Rodel-Weltcup sollte mit provisorischen Korrekturen gerettet werden, doch das misslang. Jetzt muss der Eiskanal umgebaut werden.
Weder Kunst- noch Naturbahn sind WM-tauglich. Nicht nur der Olympiaeiskanal in Innsbruck-Igls ist für die Rodler eine Baustelle, auch für die Alpinrodler gibt es am Patscherkofel noch keine Bahn. Das WM-Doppel 2027 wackelt, Verantwortliche sind jedoch optimistisch.