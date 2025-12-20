Spritze in den Rücken: Skistar schickt Selfie vom Krankenhausbett in Innsbruck

Am vergangenen Sonntag in Val d’Isere carvte Timon Haugan zum Salom-Sieg und zeigte sich beim Interview anschließend überrascht. Denn aufgrund starker Rückenschmerzen war zuvor nicht einmal klar gewesen, ob der Norweger überhaupt an den Start gehen kann.

Video | Haugan im Interview

Die gesundheitliche Problematik begleitet den 28-Jährigen auch vor dem Technik-Doppel in Alta Badia. Bevor es auf der Gran Risa am Sonntag (Riesentorlauf) und Montag (Slalom) um Punkte geht, ließ sich Haugan in Innsbruck noch einmal behandeln.

„Ich habe eine Injektion in meinen Rücken bekommen und werde hoffentlich fit für die Gran Risa“, schrieb der Van-Deer-Fahrer in einer Instastory.

Norwegen bangt also um einen weiteren Spitzenläufer. Zuvor hatte sich Fredrik Möller bei seinem Sturz am Donnerstag in Gröden schwer verletzt. Alexander Steen Olsen verkündete am Freitag nach einer Knie-OP sein Saison-Aus. (TT.com)