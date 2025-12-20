Landtags-Präsidentin sauer
Empörung über Dornauer: 7729 Euro im Monat, aber kaum im Landtag anwesend
Derzeit gibt es keine Blumensträuße zu verteilen: Landtagspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann (r.) erinnert Georg Dornauer an seine Anwesenheitspflicht im Landtag.
© Thomas Böhm
Landtagspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann (VP) bestätigt massive Beschwerden über Georg Dornauer, weil dieser seine Pflichten als Abgeordneter nicht wahrnimmt. Am Donnerstag ließ er etwa die Landtagssitzung für eine Party bei Ex-Kanzler Sebastian Kurz sausen.