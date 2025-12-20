Auszeichnung für Altenwohnheim
Altenheim Kitzbühel: Küche glänzt mit Qualitätssiegel
Silvia Huber-Hölzl, Klaus Winkler, Markus Windbichler, Großküchenleiter AWH mit Küchenteam sowie Markus Köll (Kessel Methode), Theresa Wahrstätter und Hedi Haidegger (v.l.) bei der Übergabe der Auszeichung.
© Stadt Kitzbühel/Obermoser
Die Küche des Altenwohnheims Kitzbühel erhielt erneut eine wichtige Auszeichnung. Ein Zertifikat bestätigt die hohen Standards in Qualität und Sicherheit. Täglich werden hier rund 850 Mahlzeiten frisch zubereitet.