Auszeichnung für Altenwohnheim

Altenheim Kitzbühel: Küche glänzt mit Qualitätssiegel

Silvia Huber-Hölzl, Klaus Winkler, Markus Windbichler, Großküchenleiter AWH mit Küchenteam sowie Markus Köll (Kessel Methode), Theresa Wahrstätter und Hedi Haidegger (v.l.) bei der Übergabe der Auszeichung.
© Stadt Kitzbühel/Obermoser

Die Küche des Altenwohnheims Kitzbühel erhielt erneut eine wichtige Auszeichnung. Ein Zertifikat bestätigt die hohen Standards in Qualität und Sicherheit. Täglich werden hier rund 850 Mahlzeiten frisch zubereitet.

Für Sie im Bezirk Kitzbühel unterwegs:

Theresa Aigner

Theresa Aigner

+4350403 2117

Michael Mader

Michael Mader

+4350403 3050

Harald Angerer

Harald Angerer

+4350403 2059