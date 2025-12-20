Lions Club Reutte bringt Licht in die Weihnachtszeit des Paulusladens

Seit Jahren engagiert sich der Lions Club zur Weihnachtszeit für den Sozialmarkt in Reutte – eine Geste, die KundInnen Hoffnung schenkt.

Reutte – Der Sozialmarkt Paulusladen in Reutte durfte sich auch in diesem Jahr über eine besondere vorweihnachtliche Geste freuen. Lions-Präsident Wolfgang Köck und der erste Vizepräsident Christian Zahedi übergaben erneut Weihnachtsgeschenke für die KundInnen des Sozialmarktes.

Bereits seit mehreren Jahren unterstützt der Lions Club den Paulusladen zur Weihnachtszeit und sorgt damit für Freude bei den rund 190 KundInnen. In diesem Jahr enthalten die Geschenke dringend benötigte Hygiene- und Pflegeprodukte, die den Alltag der Menschen erleichtern.