Ed Sheeran: „Im Grunde bin ich ein Bier saufender Raucher“

Der Popstar hat einen Schlussstrich unter Jahre voller Pizza, Bier und Zigaretten gezogen – und setzt heute laut eigenen Worten auf Fitness. Besonders seine Rolle als Vater habe dazu beigetragen.

„Ich habe mich innerlich immer beschissen gefühlt. Ich bin morgens aufgewacht, habe in den Spiegel geschaut und mich einfach nur eklig gefühlt“, erzählt Sänger Ed Sheeran (34) offen und ehrlich in einem Interview mit dem britischen Men's Health-Magazin. Jahrelang kämpfte er mit seinem Körperbild, nun ziert er oberkörperfrei das Cover.

Der entscheidende Wendepunkt kam mit der Geburt seiner Tochter Lyra im Jahr 2020. „Es kam alles zusammen. Ich wollte ein verantwortungsvoller Vater sein, wollte mich gut fühlen und gut aussehen“, so Sheeran. Sein zweites Kind mit seiner Frau Cherry Seaborn wurde 2022 geboren.

Ungewöhnliche Inspiration

Eine weitere Motivation erhielt er von Rapper Stormzy. „Ich habe 2021 mit ihm gespielt und er hat vor dem Auftritt hundert Liegestütze gemacht. Ich habe ihn angestarrt und gedacht: Was zur Hölle soll das?“, erzählt Sheeran. Das habe ihn nachhaltig beeindruckt.

Sheeran nahm 14 Kilogramm ab

Sein einst ungesunder Lebensstil habe auch seine psychische Gesundheit beeinträchtigt, erzählte Sheeran dem Magazin, auf dessen Titelblatt er in der ersten Ausgabe im Jahr 2026 zu sehen ist. „Ich denke, dass Wellness ein direkter Spiegel der psychischen Gesundheit ist und wie man sich fühlt. Früher wachte ich auf, schaute in den Spiegel und fühlte mich einfach schlecht“, sagte der Sänger.

Durch konsistentes Training habe er 14 Kilogramm abgenommen in den vergangenen fünf Jahren. Es bestehe aus Reformer-Pilates, Laufen und Gewichte stemmen. Sein Weg zum besseren Ich begann allerdings eher schleichend: Vor Corona stellte er sich einen Crosstrainer in den Keller und beantwortete darauf zwei Stunden lang E-Mails.

Lange habe er eine mentale Blockade gegenüber Krafttraining gehabt: „Ich dachte immer, ich will nicht aussehen wie Arnie“, erzählt der Sänger. Ein alter Schulfreund und Personal Trainer habe ihn dann aber überzeugen können. So begann er während der Pandemie mit Zoom-Trainingseinheiten – gemeinsam mit seiner Frau, die eine ehemalige Profi-Hockeyspielerin ist.

Anfang 2025 führte ein Coach, der mit Sheeran auf Tour geht, Reformer Pilates in seine Trainingsroutine ein. Dies mache er besonders während kräftezehrender Konzertphasen: „Nach einer Show ist das Letzte, was ich machen will, Bankdrücken und Kreuzheben. Reformer ist eine sanfte Art, trotzdem zu trainieren und Kalorien zu verbrennen, aber auch zu dehnen.“

Genießen darf nicht zu kurz kommen

Sheeran betont, es gehe bei seinem Lifestyle um Balance: „Ich sage nicht, dass ich mit dem Genießen aufgehört habe. Ich trinke immer noch. Ich liebe Rotwein, ich liebe gutes Essen - aber nicht jeden Tag.“