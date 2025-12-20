Video zeigt enorme Wassermassen

Riesige Wasserfontäne schießt plötzlich neben belebter Straße in die Luft

Im chinesischen Jinan schoss plötzlich meterhoch Wasser aus einer Straße. Der Grund: eine geplatzte Leitung.

