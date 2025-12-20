1000 Euro gesammelt

Recycling, das bewegt: Pfandaktion von Innsbrucker Schülerheimen für den guten Zweck

Letzter Schritt eines besonderen Projekts: Markus Gander (vorne links), Direktor der Landesberufsschülerheime Innsbruck, bei der Spendenübergabe mit Landesrätin Cornelia Hagele und Herbert Peer, Koordinator „Netzwerk Tirol hilft“.
© LBSH Innsbruck
Michael Domanig

Von Michael Domanig

Durch eine ungewöhnliche Umwelt- und Sozialinitiative haben die Landesberufsschülerheime Innsbruck das Thema Müllvermeidung mit einem karitativen Gedanken verbunden.

