1000 Euro gesammelt
Recycling, das bewegt: Pfandaktion von Innsbrucker Schülerheimen für den guten Zweck
Letzter Schritt eines besonderen Projekts: Markus Gander (vorne links), Direktor der Landesberufsschülerheime Innsbruck, bei der Spendenübergabe mit Landesrätin Cornelia Hagele und Herbert Peer, Koordinator „Netzwerk Tirol hilft“.
© LBSH Innsbruck
Durch eine ungewöhnliche Umwelt- und Sozialinitiative haben die Landesberufsschülerheime Innsbruck das Thema Müllvermeidung mit einem karitativen Gedanken verbunden.