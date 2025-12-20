Tiroler Rodlerin Ruetz jubelte zum Saison-Auftakt über ihren ersten Sieg
Riccarda Ruetz ist am Ziel ihrer Weltcup-Träume angelangt. Beim Heimrennen in Winterleiten fuhr die Tiroler Alpin-Rodlerin (vormals Naturbahnrodeln) zu ihrem ersten Sieg. „Ich bin überglücklich, denn nach dem Training am Freitag hatte ich nicht das beste Gefühl. Aber heute habe ich zwei starke Läufe gezeigt, ich bin sprachlos“, so die 21-Jährige, die eine über neunjährige Sieglosigkeit der ÖRV-Damen beendete. Die italienischen Schwestern Nina und Jenny Castiglioni komplettierten das Podest.
Auch bei den Doppelsitzern gab es mit Maximilian Pichler und Nico Edlinger einen rot-weiß-roten Sieg zu bejubeln. Bei den Herren feierte Italien angeführt von Daniel Gruber einen Dreifachsieg.
Bereits am Sonntag steht der zweite Bewerb in Winterleiten auf dem Programm. (TT.com)