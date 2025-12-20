Tiroler Rodlerin Ruetz jubelte zum Saison-Auftakt über ihren ersten Sieg

Riccarda Ruetz ist am Ziel ihrer Weltcup-Träume angelangt. Beim Heimrennen in Winterleiten fuhr die Tiroler Alpin-Rodlerin (vormals Naturbahnrodeln) zu ihrem ersten Sieg. „Ich bin überglücklich, denn nach dem Training am Freitag hatte ich nicht das beste Gefühl. Aber heute habe ich zwei starke Läufe gezeigt, ich bin sprachlos“, so die 21-Jährige, die eine über neunjährige Sieglosigkeit der ÖRV-Damen beendete. Die italienischen Schwestern Nina und Jenny Castiglioni komplettierten das Podest.