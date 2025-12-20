Krebstod einer 14-Jährigen: Arzt muss wegen grob fahrlässiger Tötung vor Gericht

Klagenfurt – Ein Kärntner Arzt muss sich demnächst am Landesgericht Klagenfurt wegen grob fahrlässiger Tötung und Gefährdung der körperlichen Sicherheit verantworten. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft bestätigte den Strafantrag. Die Praktiken des Mediziners waren im Prozess zum Krebstod einer 14-Jährigen in den Fokus gerückt. Der Arzt soll den Tumor ausgependelt und für gutartig befunden haben, so der Vorwurf.

Im Prozess gegen die Eltern der 14-Jährigen bestritt dies der Arzt, er habe ein MRT und eine Biopsie angeordnet. Er habe auch nicht "gependelt", sondern einen "Biotensor" eingesetzt, den er im Gerichtssaal vorzeigte. Er habe der 14-Jährigen auch Infusionen mit hoch dosiertem Vitamin C sowie Extrakten aus den "Wunderpflanzen" Graviola und Katzenkralle verabreicht. Solche Infusionen hatte auch der Tätowierer erhalten, dessen Witwe kurz nach dem Prozess Vorwürfe gegen den Arzt erhob, welche dieser zurückwies.