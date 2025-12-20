Krebstod einer 14-Jährigen: Arzt muss wegen grob fahrlässiger Tötung vor Gericht
Klagenfurt – Ein Kärntner Arzt muss sich demnächst am Landesgericht Klagenfurt wegen grob fahrlässiger Tötung und Gefährdung der körperlichen Sicherheit verantworten. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft bestätigte den Strafantrag. Die Praktiken des Mediziners waren im Prozess zum Krebstod einer 14-Jährigen in den Fokus gerückt. Der Arzt soll den Tumor ausgependelt und für gutartig befunden haben, so der Vorwurf.
Im Prozess gegen die Eltern der 14-Jährigen bestritt dies der Arzt, er habe ein MRT und eine Biopsie angeordnet. Er habe auch nicht "gependelt", sondern einen "Biotensor" eingesetzt, den er im Gerichtssaal vorzeigte. Er habe der 14-Jährigen auch Infusionen mit hoch dosiertem Vitamin C sowie Extrakten aus den "Wunderpflanzen" Graviola und Katzenkralle verabreicht. Solche Infusionen hatte auch der Tätowierer erhalten, dessen Witwe kurz nach dem Prozess Vorwürfe gegen den Arzt erhob, welche dieser zurückwies.
Im Sommer 2024 verhängte das Land Kärnten ein vorläufiges Berufsverbot gegen den Mediziner bis zum rechtskräftigen Abschluss des Strafverfahrens. Falls er verurteilt wird, würde die Berechtigung zur Berufsausübung erlöschen. Im nun vorliegenden Strafantrag geht es beim Vorwurf der grob fahrlässigen Tötung um die zwei genannten Fälle. Der Vorwurf der Gefährdung der körperlichen Sicherheit betrifft mehr als 6.000 vom Arzt in fast zwei Jahrzehnten behandelte Menschen. (APA)