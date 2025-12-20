Lamparter schaffte Sprung auf das Podest: „Schönes Geschenk nach zähem Rennen“

Ramsau – Der Deutsche Vinzenz Geiger gewann am Samstag den zweiten Ramsauer Kombinations-Weltcup und beendete damit die Siegesserie der Österreicher. Die davor ausgetragenen fünf Saison-Bewerbe hatten alle mit rot-weiß-roten Erfolgen geendet, und auch diesmal sah es nach dem Springen gut aus. Thomas Rettenegger, Massenstart-Sieger am Vortag, büßte aber seinen Vorsprung von 48 Sekunden in der letzten der vier Runden ein. Der Salzburger wurde hinter dem Tiroler Lamparter Vierter.

Geiger feierte seinen sechsten Ramsau-Sieg, indem er den auch am Vortag zweitplatzierten Norweger Jens Luraas Oftebro nach 10 km im Langlauf um 0,1 Sekunden distanzierte. Der dreifache Saisonsieger Lamparter holte seinen vierten Saison-Podestplatz und verteidigte damit die Weltcupführung mit Erfolg. „Ramsau in Gelb zu verlassen ist ein sehr, sehr schönes Weihnachtsgeschenk“, sagte Lamparter nach einem „sehr zähen Rennen“.

Thomas Rettenegger hielt sich an der Spitze, nachdem er eingeholt worden war, ihm gelang damit wie Lamparter ein weiteres Statement in Richtung Olympia-Nominierung. „Die dritte, vierte Runde war wirklich einfach zu viel. Aber ich bin voll happy mit der Laufform. Gerade auf der Runde das alleine so durchzubringen, passt ganz gut. Irgendwann bringe ich es dann hoffentlich durch“, sagte er.