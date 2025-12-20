Heißgetränk wurde Autolenker im Perjentunnel zum Verhängnis

Landeck – Weil ihm während der Fahrt ein heißes Getränk aus der Hand fiel, ist am Samstag laut Polizei ein 43-jähriger Autolenker im Perjentunnel in Fahrtrichtung Bregenz verunfallt. Gegen 11.15 Uhr nahm der Mann einen Schluck, woraufhin ihm der Becher aus der Hand rutschte. Beim Versuch, diesen aufzufangen, verriss er das Lenkrad und prallte gegen die Tunnelwand.