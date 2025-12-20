Tragödie in Südtirol: Zehnjähriger Bub stürzt in den Tod

Zu einem tragischen Unglück kam es am Freitagabend in der Südtiroler Gemeinde Mals. Dabei verlor ein zehnjähriger Bub sein Leben. Wie stol.it berichtet, sollen im Ortsteil Laatsch zwei Kinder im Alter von zehn und elf Jahren zuerst auf einem Spielplatz aufgehalten haben und anschließend allein in ein Waldstück aufgestiegen sein.

Aus unbekannter Ursache verlor einer der beiden Buben den Halt und stürzte über felsiges und steiles Gelände ab. Für den zehnjährigen Einheimischen kam jede Hilfe zu spät. Er starb noch am Unfallort. Wie genau es zum Unglück kam, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Elfjähriger mit Hubschrauber geborgen