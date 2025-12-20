Haus lockt Schaulustige an
„Little Las Vegas“ im Wipptal: Naviserin treibt Liebe zu Lichterketten auf die Spitze
Der Name „Little Las Vegas“ stört Michaela Taxers Familie nicht. Im Gegenteil: Dass ihre Liebe zur Weihnachtsbeleuchtung so viel Zuspruch erhält, freut sie.
© Patrick Steiner
Für viele TirolerInnen ist die Weihnachtszeit untrennbar mit leuchtenden Lichterketten verbunden. Die strahlende Dekoration von Michaela Taxer ist bereits über die Region hinaus bekannt. Der Bürgermeister spricht sogar von einem „kleinen Wahrzeichen“.