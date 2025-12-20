Haus lockt Schaulustige an

„Little Las Vegas“ im Wipptal: Naviserin treibt Liebe zu Lichterketten auf die Spitze

Der Name „Little Las Vegas“ stört Michaela Taxers Familie nicht. Im Gegenteil: Dass ihre Liebe zur Weihnachtsbeleuchtung so viel Zuspruch erhält, freut sie.
© Patrick Steiner
Clemens Markart

Von Clemens Markart

Für viele TirolerInnen ist die Weihnachtszeit untrennbar mit leuchtenden Lichterketten verbunden. Die strahlende Dekoration von Michaela Taxer ist bereits über die Region hinaus bekannt. Der Bürgermeister spricht sogar von einem „kleinen Wahrzeichen“.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561