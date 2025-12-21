Seil verloren: Heli holte Mann und Frau vom Gipfel des Großglockners

Weil sie ihr Kletterseil verloren hatten, mussten am Samstag ein Mann und eine Frau aus Tschechien vom Gipfel des Großglockners gerettet werden. Der 53-Jährige und die 29-Jährige banden sich gegen 13 Uhr vom Kletterseil los. Aufgrund einer Unachtsamkeit rutschte dieses an der Nordflanke über das steile und teils senkrechte Gelände ab.