Seil verloren: Heli holte Mann und Frau vom Gipfel des Großglockners
Der Mann und die Frau wurden mit dem Notarzthubschrauber zur Stüdlhütte geflogen. (Archivbild)
© Moritz Spiegl
Weil sie ihr Kletterseil verloren hatten, mussten am Samstag ein Mann und eine Frau aus Tschechien vom Gipfel des Großglockners gerettet werden. Der 53-Jährige und die 29-Jährige banden sich gegen 13 Uhr vom Kletterseil los. Aufgrund einer Unachtsamkeit rutschte dieses an der Nordflanke über das steile und teils senkrechte Gelände ab.
Hinweis
In einer früheren Version des Artikels war von zwei Männern die Rede. Die Polizei hat diese Angaben Sonntagfrüh korrigiert.
Weil den beiden somit ein sicherer Abstieg nicht mehr möglich war, setzten sie einen Notruf ab. Ein Notarzthubschrauber konnte die beiden mittels Taubergung vom Gipfel retten und sie zur Stüdlhütte fliegen. Von dort konnten die Unverletzten selbstständig absteigen. (TT.com)