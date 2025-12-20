Männer setzten Notruf ab
Seil verloren: Heli holte zwei Bergsteiger vom Gipfel des Großglockners
Die Bergsteiger wurden mit dem Notarzthubschrauber zur Stüdlhütte geflogen. (Archivbild)
© Moritz Spiegl
Weil sie ihr Kletterseil verloren hatten, mussten am Samstag zwei Bergsteiger aus Tschechien vom Gipfel des Großglockners gerettet werden. Die beiden Männer im Alter von 53 und 29 Jahren banden sich gegen 13 Uhr vom Kletterseil los. Aufgrund einer Unachtsamkeit rutschte dieses an der Nordflanke über das steile und teils senkrechte Gelände ab.
Weil den beiden somit ein sicherer Abstieg nicht mehr möglich war, setzten sie einen Notruf ab. Ein Notarzthubschrauber konnte die Tschechen mittels Taubergung vom Gipfel retten und sie zur Stüdlhütte fliegen. Von dort konnten die unverletzten Männer selbstständig absteigen. (TT.com)