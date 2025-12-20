Seil verloren: Heli holte zwei Bergsteiger vom Gipfel des Großglockners

Weil sie ihr Kletterseil verloren hatten, mussten am Samstag zwei Bergsteiger aus Tschechien vom Gipfel des Großglockners gerettet werden. Die beiden Männer im Alter von 53 und 29 Jahren banden sich gegen 13 Uhr vom Kletterseil los. Aufgrund einer Unachtsamkeit rutschte dieses an der Nordflanke über das steile und teils senkrechte Gelände ab.