Paragleiter stürzte in Thiersee kurz nach Start ab: 40-Jähriger verletzt

Nach einer äußerst harten Landung im Gemeindegebiet von Thiersee musste am Samstag ein 40-jähriger Gleitschirmpilot aus Deutschland in die Klinik gebracht werden.

Der Mann verlor kurz nach dem Start im Bereich des Schönfeldjochs rasant an Höhe und prallte auf den latschenbewachsenen Hang. Seinem Begleiter gelang es, im Bereich der Unfallstelle zu landen und Erste Hilfe zu leisten. Der Verletzte wurde schließlich per Rettungshubschrauber ins Unfallklinikum Murnau geflogen. Er erlitt schwere Verletzungen im Bereich des Rückens. (TT.com)