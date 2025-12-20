US-Druck auf Venezuela: Lula besorgt - Milei erfreut

Der Druck von US-Präsident Donald Trump auf die linksnationalistische Führung in Venezuela wird in Lateinamerika unterschiedlich kommentiert. Brasiliens linksgerichteter Präsident Luiz Inácio ⁠Lula da Silva warnte am Samstag vor einem Militäreinsatz der Supermacht in der Region. Sein rechtspopulistischer Amtskollege aus Argentinien, Javier Milei, begrüßte hingegen Schritte zur "Befreiung des venezolanischen Volks". Trump hatte zuletzt einen Krieg nicht mehr ausgeschlossen.

Milei erklärte bei einer Konferenz der südamerikanischen Mercosur-Staaten in Foz do Iguaçu im Süden Brasiliens, die Zeit für eine zaghafte Herangehensweise an diese Angelegenheit sei abgelaufen. "Die grausame und unmenschliche Diktatur des Drogenterroristen Nicolás Maduro wirft einen dunklen Schatten auf unsere Region", betonte der ultraliberale argentinische Präsident weiters. Er warnte davor, dass "diese Gefahr und diese Schande" auf dem lateinamerikanischen Kontinent "nicht weiter bestehen" dürfte. "Sonst werden sie uns alle mit sich reißen."

"Eine bewaffnete Intervention in Venezuela wäre eine humanitäre Katastrophe", ‍sagte hingegen Lula am Samstag bei dem Treffen in Foz do Iguaçu. Lula und die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum, die Staatschefs der beiden größten Volkswirtschaften Lateinamerikas, hatten bereits zuvor in dieser Woche angesichts der zunehmenden Spannungen zur Zurückhaltung aufgerufen. Lulas Äußerungen vom Samstag waren jedoch ​deutlich schärfer.

Eine Intervention wäre ein "gefährlicher Präzedenzfall für die Welt", sagte der Staatschef Brasiliens. ​Mehr als vier Jahrzehnte nach dem ‌Falklandkrieg zwischen Argentinien und Großbritannien werde "der südamerikanische Kontinent erneut von der militärischen Präsenz einer ​Macht von außen heimgesucht".

Trump hatte wenige Tage zuvor eine "vollständige und komplette Blockade aller sanktionierter Öltanker auf dem Weg von und nach Venezuela" angeordnet. Er begründete dies damit, das südamerikanische Land habe Öl, Land und andere Vermögenswerte von den USA gestohlen - diese müssten zurückgegeben werden. Der Republikaner warf Venezuelas linksautoritärem Staatschef Maduro zudem vor, "das Öl aus diesen gestohlenen Ölfeldern zur Finanzierung von Drogenterrorismus, Menschenhandel, Mord und Entführungen" zu nutzen.

Anfang der 2000er Jahre hatte Venezuela Ölfelder verstaatlicht - betroffen waren ausländische und auch US-Firmen. In der Folge entbrannte ein Streit um Entschädigungszahlungen. 2019 hatte Trump in seiner ersten Amtszeit dann den staatlichen Ölkonzern PDVSA mit Sanktionen belegt.

Washington will nun den Druck auf Caracas erhöhen und zielt auf die Haupteinnahmequelle Venezuelas ab. Die USA brachten in den vergangenen Monaten mehrere Kriegsschiffe und den größten Flugzeugträger der Welt vor der Küste Venezuelas in Stellung und greifen seit September immer wieder Boote angeblicher Drogenschmuggler in der Karibik und im Ostpazifik an. Dabei wurden bereits mehr als 100 Menschen getötet. Kritiker stufen die Angriffe als außergerichtliche Hinrichtungen und als völkerrechtswidrig ein.‍

Maduro wirft den USA seinerseits vor, ihn stürzen ​und die Kontrolle über die Ölreserven des OPEC-Landes erlangen zu wollen. Seit der Verhängung von US-Energiesanktionen gegen ​Venezuela im Jahr 2019 nutzen Händler eine "Schattenflotte" von Tankern, ⁠um den Ursprung des Öls zu verschleiern. Größter Abnehmer ‌des venezolanischen Öls ist China.

Die US-Küstenwache hat unterdessen nach Angaben von Heimatschutzministerin Kristi Noem einen Öltanker vor der Küste Venezuelas unter ihre Kontrolle gebracht. Die Beschlagnahmung sei mit Unterstützung des Verteidigungsministeriums in den frühen Morgenstunden des Samstags erfolgt, schrieb sie auf X. Der Tanker habe zuletzt in Venezuela vor Anker gelegen. Zuvor hatten mehrere US-Medien über den Vorgang berichtet. In Noems X-Post war ein Video enthalten, das die Aktion zeigen soll.

"Die USA werden weiterhin gegen den ‍illegalen Transport von sanktioniertem Öl vorgehen, das zur Finanzierung von Terrorismus durch Drogenhandel in der Region verwendet wird", erklärte Noem. Bei dem Schiff soll es sich nach Angaben der britischen Firma für Risikobewertung in der Seefahrt, Vanguard, um die ‌unter der Flagge Panamas fahrende "Centuries" handeln. Dem Rechtsexperten Jeremy Paner zufolge ist das Schiff jedoch nicht von den USA sanktioniert. "Die Beschlagnahmung eines nicht sanktionierten Schiffes ‌stellt eine weitere Verschärfung des Drucks von Trump auf Venezuela dar", sagte Paner, ein ehemaliger Ermittler der US-Sanktionsbehörde OFAC.

Unterdessen hat US-Präsident Trump nach dem Rücktritt des Kommandanten der US-Streitkräfte in Lateinamerika einen Nachfolger nominiert. Verteidigungsminister Pete Hegseth teilte am Freitag (Ortszeit) mit, dass Trump General Francis L. Donovan zum Befehlshaber für das Südliche Kommando der Vereinigten Staaten ernannt habe. Donovan ist derzeit Vize-Kommandant des Kommandos für Spezialeinsätze. Bevor er seine neue Position antreten kann, muss der Senat seiner Ernennung noch zustimmen.

Der vorherige Befehlshaber, Admiral Alvin Holsey, hatte Mitte Oktober seinen Rücktritt eingereicht. Weder er noch Hegseth nannten offiziell Gründe dafür. Medienberichten zufolge hatte Holsey Zweifel an der Rechtmäßigkeit von US-Angriffen auf angebliche Drogenboote in der Karibik geäußert. Vergangene Woche gab er sein Posten offiziell ab.