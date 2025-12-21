Kino Spongebob

Wahrscheinlich kennt ihr den berühmtesten Unterwasser-Schwamm bereits: Er lebt in einer Ananas am Meeresgrund im Städtchen Bikini Bottom. Diesmal will Spongebob seinen Mut beweisen und folgt dem Fliegenden Holländer. Der mysteriöse Geisterpirat treibt als grün leuchtendes Phantom sein Unwesen und stiehlt die Seelen der Meeresbewohner. Für SpongeBob ist klar, dass er nun seinen Mut zeigen kann und beweisen muss, dass er zu den Großen gehört. Er muss den Bösewicht aufhalten und dafür in die tiefsten Tiefen der Tiefsee vordringen, die noch kein Schwamm zuvor gesehen hat. Auf die gefährliche Mission begleitet ihn sein bester Freund Patrick der Seestern, mit dabei sind natürlich auch Thaddäus, Mr. Krabs und Sandy das Eichhörnchen. Und wenn die ganze Bande unterwegs ist, ist ein rasantes und witziges Abenteuer garantiert.