Familiennachzug zum Erliegen gekommen

Der gerade erst verlängerte Stopp des Familiennachzugs zeigt deutliche Wirkung. Gemäß Angaben des Innenministeriums erfolgte im November eine einzige tatsächliche Einreise unter diesem Titel. Im November des Vorjahres waren es noch 241 Personen, im Vergleichsmonat 2024 gar 1.146. Insgesamt setzte sich der Rückgang bei den Asylzahlen auch im vorletzten Monat des Jahres fort.

So gab es in den ersten elf Monaten 15.337 Ansuchen, was einem Minus von ziemlich genau 35 Prozent entspricht. Nur 6.417 davon waren originär, also von neu eingereisten Personen (damit nicht von nachgeborenen Kindern, etc.). Im November, in dem 1.012 Asyl-Anträge eintrafen, lag man mit minus 46 Prozent über dem Monatsschnitt beim Rückgang. Knapp mehr als die Hälfte der Anträge kam heuer bisher von Personen unter 18 Jahren. 41,4 Prozent der Gesamt-Ansuchen wurden von Frauen gestellt.

Bei ihnen kommt laut Innenministerium noch immer der Faktor hinzu, dass viele Afghaninnen nach einem europäischen Urteil nun leichter Asyl erlangen und daher versuchen, von subsidiärem Aufenthalt zu einem Asyl-Titel aufgewertet zu werden.

So sind Afghanen mit 4.843 Asyl-Anträgen heuer auch an der Spitze des Rankings gefolgt von Syrern (3.865) und Somalis (931). In alle drei Länder wurde heuer erstmals seit vielen Jahrzehnten wieder abgeschoben.

Insgesamt gab es heuer bisher laut vorläufigen Zahlen 12.883 Außerlandesbringungen. Von diesen erfolgten 52 Prozent freiwillig. Von den Abgeschobenen waren knapp 50 Prozent gemäß Innenministerium strafrechtlich verurteilt.