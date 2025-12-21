Odermatt weit zurück
Schwarz führt zur Halbzeit beim Riesentorlauf in Alta Badia, Brennsteiner Dritter
Marco Schwarz zauberte mit Nummer 1 eine perfekte Fahrt in den Schnee.
© STEFANO RELLANDINI
Marco Schwarz hat beim Riesentorlauf-Klassiker einen sensationellen ersten Lauf gezeigt. Der Kärntner liegt mit über einer halben Sekunde Vorsprung vor dem Zweitplatzierten River Radamus (USA) an der Spitze, Stefan Brennsteiner geht als Dritter mit 0,67 Sekunden Rückstand in die Entscheidung. Marco Odermatt schaffte es nicht in die Top Ten.