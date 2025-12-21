Traber-Klassiker: 67. Stefani Pferderennen lockt nach St. Johann

Am 28. Dezember versammelt sich ab 13 Uhr auf der Trabrennbahn Lafferhof wieder ein breites Publikum. Beim 67. Stefani Pferderennen treten Pferde in mehreren Trab- und Galopprennen an, um die begehrte Siegertrophäe zu erringen.

St. Johann in Tirol – Die 67. Auflage des Stefani Pferdeschlittenrennens setzt eine lange Tradition in St. Johann in Tirol fort. Jahr für Jahr zieht das Ereignis zahlreiche Besucher an die Trabrennbahn Lafferhof. Im Mittelpunkt steht der Kampf um die begehrte gelb-schwarze Stefanidecke, die als Siegertrophäe winkt.

Das Rennprogramm umfasst insgesamt sechs Trabrennen. Die besten Teilnehmer aus den ersten vier Trabrennen kämpfen im Finale um den Sieg. Ergänzt wird das Angebot durch weitere Trabrennen mit österreichischen und internationalen Spitzenpferden sowie ein spannendes Galopprennen mit Reitpferden.