Schlägerei in Lokal in Ötztal-Bahnhof: Zwei Männer ins Krankenhaus gebracht

Haiming – Bei einer Schlägerei in einem Lokal in Ötztal-Bahnhof wurden in der Nacht auf Sonntag zwei Männer verletzt. Zu der tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Österreichern (49 und 19) und einem 61-jährigen Deutschen kam es laut Polizei gegen 3.30 Uhr.

Der 61-Jährige erlitt dadurch eine blutende Wunde am Kopf, der 19-Jährige wurde an der Hand verletzt. Die beiden wurden mit der Rettung zur medizinischen Abklärung ins Krankenhaus Zams gebracht. Ein Alkotest bei den zwei Österreichern verlief positiv, berichtet die Polizei. Warum es zu der Auseinandersetzung kam, war noch unklar. Die weiteren Ermittlungen der Polizei laufen. (TT.com)