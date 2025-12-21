Feuerwehr im Einsatz

Landwirt hörte klägliches Miauen: Katze in Schlitters aus Bach gerettet

Die Feuerwehr rettete das Tier aus dem Bachbett.
© ZOOM.TIROL

