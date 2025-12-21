Drei Siege beim Weltcup-Auftakt: Tirols Alpinrodler legten in Winterleiten stark los
Beim Weltcup-Auftakt der Alpinrodler gewann Riccarda Ruetz gleich zweimal. Fabian Achenrainer holte sich indes im Einsitzer den ersten Weltcupsieg.
Winterleiten ‒ Ein voller Erfolg waren für Tirols Alpinrodler die ersten beiden Weltcup-Stationen am Wochenende im steirischen Winterleiten. Zwei Siegen im Damen-Einsitzer gehen dabei auf das Konto von Riccarda Ruetz. Die 21-Jährige fuhr nach dem Erfolg am Samstag auch am Sonntag auf Rang eins. Ruetz gewann mit 2:04,40 Minuten vor Nina Castiglioni (ITA) (+0,44) und Daniela Mittermair (ITA) (+1,27). Hannah Nagele (7.) und Naomi Thöni (8.) schafften es erneut in die Top Ten.
„Ich bin mit dem guten, sicheren Gefühl von gestern an den Start gegangen – das hat mir viel Selbstvertrauen gegeben“, meinte Ruetz.
Im Herren-Einsitzer holte sich der Tiroler Fabian Achenrainer ex aequo mit Alex Oberhofer (ITA) den Sieg. Sebastian Feldhammer (6.), Leon Auer (9.) und Florian Freigassner (11.) fuhren ebenfalls stark. Für Achenrainer war es der erste Weltcupsieg im Einsitzer: „Der erste Lauf war richtig gut, und im zweiten konnte ich das bestätigen. Mein erster Weltcupsieg – auch ex aequo – macht mich stolz und dankbar.“ Im Herren-Doppelsitzer setzten sich wie schon am Samstag die beiden Steirer Pichler/Edlinger durch. (tt.com)