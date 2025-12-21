Drei Siege beim Weltcup-Auftakt: Tirols Alpinrodler legten in Winterleiten stark los

Beim Weltcup-Auftakt der Alpinrodler gewann Riccarda Ruetz gleich zweimal. Fabian Achenrainer holte sich indes im Einsitzer den ersten Weltcupsieg.

Winterleiten ‒ Ein voller Erfolg waren für Tirols Alpinrodler die ersten beiden Weltcup-Stationen am Wochenende im steirischen Winterleiten. Zwei Siegen im Damen-Einsitzer gehen dabei auf das Konto von Riccarda Ruetz. Die 21-Jährige fuhr nach dem Erfolg am Samstag auch am Sonntag auf Rang eins. Ruetz gewann mit 2:04,40 Minuten vor Nina Castiglioni (ITA) (+0,44) und Daniela Mittermair (ITA) (+1,27). Hannah Nagele (7.) und Naomi Thöni (8.) schafften es erneut in die Top Ten.

„Ich bin mit dem guten, sicheren Gefühl von gestern an den Start gegangen – das hat mir viel Selbstvertrauen gegeben“, meinte Ruetz.