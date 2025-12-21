Böschungen fingen Feuer

Waldbrände am Spieljoch und bei Eggalm Bahn: Feuerwehr rückte in zwei Skigebieten im Zillertal aus

Die Brandbekämpfung im Skigebiet Spieljoch wurde am Boden und aus der Luft durchgeführt.
© ZOOM.TIROL

