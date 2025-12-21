Drei Skifahrerinnen prallten auf Piste in Hochgurgl zusammen

Sölden – Im Skigebiet Hochgurgl stießen drei Skifahrerinnen aus Italien, Österreich und England bei der Abfahrt zusammen. Laut Polizei kollidierten die drei Frauen im Kreuzungsbereich der Pisten 24 und 26 – beides blaue Pisten. Durch den Zusammenstoß kamen alle Beteiligten zum Sturz und erlitten dabei Verletzungen.