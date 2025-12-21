Zwei Frauen verletzt
Drei Skifahrerinnen prallten auf Piste in Hochgurgl zusammen
Sölden – Im Skigebiet Hochgurgl stießen drei Skifahrerinnen aus Italien, Österreich und England bei der Abfahrt zusammen. Laut Polizei kollidierten die drei Frauen im Kreuzungsbereich der Pisten 24 und 26 – beides blaue Pisten. Durch den Zusammenstoß kamen alle Beteiligten zum Sturz und erlitten dabei Verletzungen.
Die Österreicherin (51) zog sich eine Schnittverletzung am linken Unterschenkel zu, die Engländerin (16) verletzte sich unbestimmten Grades im Gesicht, lediglich die 25-jährige Italienerin blieb unverletzt. Die zwei Verletzten begaben sich in Obergurgl in ärztliche Behandlung. (TT.com)