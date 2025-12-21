Die besten Bilder

Mit Engeln, Gesang und vielen leuchtenden Augen: Das war der Christkindleinzug in Innsbruck

Am vierten Adventssonntag fand wieder der traditionelle Christkindleinzug in Innsbruck statt – mit Hirten, Schafen, Engeln und einem blondgelockten Christkind.
© Rita Falk

