Nach Kollision zweier Autofahrer hinter Congress in Innsbruck: B171 musste teilweise gesperrt werden

Innsbruck – Am Sonntagabend gegen 20:15 Uhr wurde die Leitstelle Tirol über einen schweren Unfall im Innsbrucker Stadtgebiet informiert. Auf der Tiroler Straße (B171) hinter dem Congress-Gebäude waren zwei Autos mit insgesamt drei Insassen kollidiert. Näheres zur Identität der Personen, sowie über den Verletzungsgrad war vorerst nicht bekannt.

Die verunfallten Personen wurden zuerst von einem Notarzt versorgt und anschließend von der Rettung in die Klinik Innsbruck gebracht.

Für die Aufräumarbeiten musste die Straße vorübergehend gesperrt werden. © Privat