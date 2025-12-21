Wegen Aufräumarbeiten

Nach Kollision zweier Autofahrer hinter Congress in Innsbruck: B171 musste teilweise gesperrt werden

Die Unfall-Autos wurden bei der Kollision erheblich beschädigt.
© privat

Innsbruck – Am Sonntagabend gegen 20:15 Uhr wurde die Leitstelle Tirol über einen schweren Unfall im Innsbrucker Stadtgebiet informiert. Auf der Tiroler Straße (B171) hinter dem Congress-Gebäude waren zwei Autos mit insgesamt drei Insassen kollidiert. Näheres zur Identität der Personen, sowie über den Verletzungsgrad war vorerst nicht bekannt.

Die verunfallten Personen wurden zuerst von einem Notarzt versorgt und anschließend von der Rettung in die Klinik Innsbruck gebracht.

Für die Aufräumarbeiten musste die Straße vorübergehend gesperrt werden.
© Privat

Für die Aufräumarbeiten mussten teilweise Spuren gesperrt werden, die um 21.45 Uhr aufgehoben werden konnten. Autofahrer wurden im Unfallbereich wechselseitig angehalten und mussten mit Verzögerungen rechnen. Im Einsatz standen dafür Feuerwehr und Polizei. (TT.com)

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561