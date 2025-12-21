Zwei Autofahrer kollidierten in Innsbruck: B171 hinter Congress-Gebäude gesperrt

Innsbruck – Am Sonntagabend gegen 20:15 Uhr wurde die Leitstelle Tirol über einen schweren Unfall im Innsbrucker Stadtgebiet informiert. Auf der Tiroler Straße (B171) hinter dem Congress-Gebäude waren ersten Informationen zufolge zwei Autos mit insgesamt drei Insassen kollidiert. Näheres zur Identität der Personen, sowie über den Verletzungsgrad war vorerst nicht bekannt.