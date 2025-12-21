Aufräumarbeiten in Gange
Zwei Autofahrer kollidierten in Innsbruck: B171 hinter Congress-Gebäude gesperrt
Die Unfall-Autos wurden bei der Kollision erheblich beschädigt.
© privat
Innsbruck – Am Sonntagabend gegen 20:15 Uhr wurde die Leitstelle Tirol über einen schweren Unfall im Innsbrucker Stadtgebiet informiert. Auf der Tiroler Straße (B171) hinter dem Congress-Gebäude waren ersten Informationen zufolge zwei Autos mit insgesamt drei Insassen kollidiert. Näheres zur Identität der Personen, sowie über den Verletzungsgrad war vorerst nicht bekannt.
Für die Aufräumarbeiten musste die Straße rund 90 Minuten gesperrt werden.
© Privat
Für die Aufräumarbeiten mussten teilweise Spuren gesperrt werden, die laut Angaben der Polizei bis voraussichtlich 21.30 Uhr andauern werden. Autofahrer müssen im Unfallbereich mit Rückstau rechnen.
Alle Beteiligten wurden in die Klinik Innsbruck gebracht. Im Einsatz standen zwei Rettungswagen, ein Notarzt, Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie die Polizei. (TT.com)